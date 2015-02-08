СБУ затримала журналіста за підозрою у держзраді

Про це повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський на своїй сторінці у Facebook.

”Служба безпеки України затримала громадянина України Руслана Коцабу. Враховуючи, що в діях Р.Коцаби є ознаки злочину, передбаченого ч.1 статті 111 та ч.1 статті 114 КК України, йому оголошено про підозру”, - написав Лубківський.

Читайте такожСБУ: Російські спецслужби можуть прослуховувати диппредставництва України в РосіїЗа його словами, під час затримання у Коцаби вилучені матеріали, які можуть вказувати на вчинення злочинів, передбачених наведеними вище статтями Кримінального кодексу України.

”Сьогодні судом має бути прийняте рішення щодо запобіжного заходу стосовно Коцаби”, - зазначив Лубківський.

Як повідомлялося, раніше Коцаба, зокрема, записав відеозвернення, у якому закликав «адекватних людей” відмовитися від мобілізації.