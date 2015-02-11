ЗМІ: Порошенко призначив Саакашвілі своїм радником з міжнародних питань

Про це передає Lenta.ru з посиланням на «Новини-Грузія» і радіостанцію «Пірвелі Радіо».

Відзначається, що офіційну заяву у зв'язку з цим призначенням український лідер зробить пізніше в середу, 11 лютого. Між тим, в прес-службі партії Саакашвілі «Єдиний нацрух» сказали, що поки не можуть підтвердити цю інформацію.

При цьому голова парламентського комітету з прав людини Ека Беселія, яка представляє правлячу коаліцію «Грузинська мрія», - заявила газеті ВЗГЛЯД, що в її «кращих побажаннях Україні немає місця для Саакашвілі». «Він не буде хорошим радником, нічого цінного він Україні не дасть», - вважає вона.

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У свою чергу екс-голова парламенту і лідер «Об'єднаної демократичної опозиції» Ніно Бурджанадзе вважає, що призначення Саакашвілі радником Порошенко - це «ляпас Грузії».

Раніше Київ вже пропонував Саакашвілі зайняти високі посади, однак колишній президент завжди відмовлявся, хоча заявляв про готовність допомагати порадами.

Верховна Рада у грудні минулого року схвалила призначення іноземців в Кабмін. Так, грузин Олександр Квіташвілі став міністром охорони здоров'я. У лютому цього року заступником міністра юстиції України був призначений Гія Гецадзе.