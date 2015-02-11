Порошенко про переговори: Якщо Мінськ не стане символом деескалації, ситуація піде шкереберть

Президент України Петро Порошенко підкреслює величезне міжнародне значення мінської зустрічі в "нормандському форматі".

Про це він заявив сьогодні на зустрічі з президентом Білорусі Олександром Лукашенком, передає БЕЛТА.

"Переконаний, що сьогодні погляд усього світу прикутий до Мінська. Весь світ сьогодні очікує, що або ситуація піде шляхом деескалації, домовленості, припинення вогню, відведення озброєнь і припинення загибелі людей, або, якщо Мінськ не стане цим символом, ситуація піде фактично «врознос». Я переконаний, що є ризик, що вона вийде з-під контролю", - сказав Порошенко.

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Він відзначив великий міжнародний інтерес до мінської зустрічі в "нормандському форматі". "Дуже символічно, що ця зустріч проходить у Мінську. Сьогодні мирний процес в Україні пов'язаний із Мінським протоколом від 5 вересня, Мінським меморандумом від 19 вересня, і я тримаю кулаки, щоб сьогоднішня дата також увійшла до історії світової дипломатії як досягнення домовленості про мир", - сказав президент України.

Порошенко також підкреслив, що білоруська сторона і особисто Лукашенко зробили все необхідне для організації зустрічі. "Ми з вами швидко переговорили, і відповідь була, що у будь-який час Мінськ готовий максимально сприяти деескалації, миру й розрядці напруженості", - зазначив Порошенко.

"На сьогоднішній день за останні 4-5 місяців Мінськ уже зовсім по-іншому звучить у світі. Я цьому надзвичайно радий і ще раз звертаюся до вас із вдячністю за ефективну організацію цієї роботи", - резюмував Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Петро Порошенко заявляв, що готовий до прийняття рішення про введення військового стану на всій території країни в разі ескалації конфлікту.

"Можу підкреслити, що і я, і уряд, і Верховна Рада готові до ухвалення рішення про введення військового стану на всій території країни. І я ні в якому разі не буду затримуватися з цим рішенням, якщо безвідповідальні дії агресора приведуть до серйозної подальшої ескалації конфлікту ", - сказав Порошенко.

Що ж стосується прогнозів щодо проведення мінської зустрічі, багато світових політиків висловилися обережно, без особливого оптимізму.

Так, канцлер Німеччини Ангела Меркель засумнівалася в можливості майбутніх переговорів щодо ситуації в Україні після зустрічі у Москві.

«Ми не знаємо, чи будуть переговори в Москві тривалими або короткими, або останніми», - сказала Меркель. Канцлер пообіцяла докласти всіх зусиль для припинення кровопролиття в Україні.

Крім того, Меркель заявила, що поки що невідомо, чи буде на переговорах досягнуто згоди про припинення вогню у зоні конфлікту.

Тим часом президент Франції Франсуа Олланд сказав, що така угода має бути першим кроком до врегулювання української кризи. «Але цього недостатньо. Нам потрібен всеосяжний договір », - підкреслив президент.

Президент Сполучених Штатів Барак Обама зараз детально вивчає питання можливого постачання в Україну летально зброї і має незабаром оголосити про своє рішення.

Про це в прямому ефірі програми ТСН.Тиждень сказав колишній посол США в Україні і один з тих, хто закликав президента Обаму все-таки допомогти нам зброєю, Джон Гербст.

"Президент Обама і його Адміністрація якраз переглядають політику на сьогоднішній день. Я знаю, що він дуже багато уваги приділяє тому, що говорять у Європі, в тому числі й Меркель, і те, що відбулося цими днями. І зараз у Вашингтоні, у Конгресі і також наш Департамент із безпеки та оборони підтримує ідею допомоги Україні в боротьбі з агресією", - сказав Хербст.

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На уточнююче запитання, коли саме конкретно Україна може отримати відповідь, чи постачатиме США зброю оборонного значення, екс-посол відповів: "У першу чергу має прийняти рішення президент. Гадаю, що таке рішення прийняти можна досить швидко, ураховуючи те, що в нас уже є (зброя) на складах. Тут залежить від того, що буде рекомендуватися у загальному звіті".

Останнє загострення ситуації на Донбасі частина експертів пояснює тим, що Кремль уже готується перевести війну у новий формат і задіяти авіацію, почати бомбардування.