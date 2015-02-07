Переговори про ситуацію на Донбасі у "нормандському форматі" продовжаться завтра у телефонному режимі
22:57, 07 лютого 2015Політика
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Президент планує обговорення гострих питань, які сьогодні стоять щодо припинення вогню та деескалації ситуації на сході країни.
Україна прагне миру на Донбасі / Фото УНІАН
Президент України Петро Порошенко заявляє, що завтра, 8 лютого, в середині дня планується телефонна розмова в "нормандському форматі".
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив під час брифінгу в рамках 51-ї Мюнхенської конференції з безпеки (MSC).
"Завтра в середині дня відбудеться телефонна розмова в "нормандському форматі", якщо все буде добре. Поки що це планується. І я думаю, що там буде продовжено обговорення гострих питань, які сьогодні стоять щодо припинення вогню і деескалації ситуації на сході країни", - повідомив Порошенко.
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