У Мінську планується підписання "підсумкового документа" - посол України в Білорусі

Про це заявив посол України в Білорусі Михайло Єжель, передають РИА Новости.

"За підсумками переговорів сьогодні сторони мають намір підписати якийсь підсумковий документ. Зараз робота контактної групи триває. Сторони в "нормандському форматі" також ведуть переговори", - повідомив він.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Мінську стартували переговори в "нормандському форматі". На зустрічі президентів Росії Володимира Путіна, України Петра Порошенка, Франції Франсуа Олланда і канцлера Німеччини Ангели Меркель будуть обговорюватися пропозиції щодо плану врегулювання ситуації на Донбасі.