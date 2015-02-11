У Мінську планується підписання "підсумкового документа" - посол України в Білорусі
20:28, 11 лютого 2015Політика
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За підсумками переговорів з врегулювання кризи в Україні в Мінську планується підписання якогось підсумкового документа.
За підсумками переговорів сторони мають намір підписати підсумковий документ / APU
Про це заявив посол України в Білорусі Михайло Єжель, передають РИА Новости.
"За підсумками переговорів сьогодні сторони мають намір підписати якийсь підсумковий документ. Зараз робота контактної групи триває. Сторони в "нормандському форматі" також ведуть переговори", - повідомив він.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Мінську стартували переговори в "нормандському форматі". На зустрічі президентів Росії Володимира Путіна, України Петра Порошенка, Франції Франсуа Олланда і канцлера Німеччини Ангели Меркель будуть обговорюватися пропозиції щодо плану врегулювання ситуації на Донбасі.
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