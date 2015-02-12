Найважливіше за ніч

08:00, 12 лютого 2015
Політика
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Огляд головних подій за ніч

REUTERS

ЗМІ: Документ за підсумками зустрічі в Мінську узгоджений на 80%, переговори йдуть вже 13 годин


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Бойовики "ЛНР" заявили, що не повернуться довересневої лініїрозмежування


Путін у Мінську зламав ручку, як Янукович у Ростові-на-Дону

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