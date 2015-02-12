Найважливіше за ніч

ЗМІ: Документ за підсумками зустрічі в Мінську узгоджений на 80%, переговори йдуть вже 13 годин



Обама просить дозволу навикористання військ проти "Ісламської держави"

ЗМІ оприлюднили основні пункти переговорів "четвірки" у Мінську

Бойовики "ЛНР" заявили, що не повернуться довересневої лініїрозмежування





Путін у Мінську зламав ручку, як Янукович у Ростові-на-Дону