Бойовики "ЛНР" заявили, що не повернуться до вересневої лінії розмежування
01:25, 12 лютого 2015Політика
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Голова "народної ради" так званої "ЛНР" Олексій Карякін сказав, що повернення до лінії розмежування, встановленої у вересні, не є "конструктивним рішенням кризи" на Донбасі.
Бойовики "ЛНР" заявили, що не повернуться до вересневої лінії розмежування / РІА Новини
Про це повідомляють "РИА Новости".
"Всі розмови про повернення лінії розмежування до вересневих мінських домовленостей є неконструктивними", – заявив він.
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Він додав, що необхідно "якісне" вирішення проблеми – перегляд основоположних положень переговорів.
Зараз у Мінську проходять переговори між Петром Порошенком, Володимиром Путіним, Ангелою Меркель і Франсуа Олландом про врегулювання ситуації на сході України.
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