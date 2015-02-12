Бойовики "ЛНР" заявили, що не повернуться до вересневої лінії розмежування

Про це повідомляють "РИА Новости".

"Всі розмови про повернення лінії розмежування до вересневих мінських домовленостей є неконструктивними", – заявив він.

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Він додав, що необхідно "якісне" вирішення проблеми – перегляд основоположних положень переговорів.

Зараз у Мінську проходять переговори між Петром Порошенком, Володимиром Путіним, Ангелою Меркель і Франсуа Олландом про врегулювання ситуації на сході України.