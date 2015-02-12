Турчинов: запорукою миру і стабільності в Україні повинна бути українська армія



Як повідомляє прес-служба РНБО, про це Турчинов сказав на зустрічей з послом Японії в Україні Сумі Шігекі та послом Великої Британії в Україні Саймоном Смітом.

Під час зустрічей було обговорено питання двостороннього співробітництва між країнами та протидії агресії на сході України.

За словами Турчинова, запорукою миру і стабільності в Україні повинна стати «тільки сильна українська армія».

«Сьогодні українська армія захищає не лише свою країну, вона захищає мир і стабільність в Європі», - додав секретар РНБО.

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У цьому контексті він наголосив, що саме тому влада одним зі своїх пріоритетів вбачає у «побудові надійних Збройних сил, забезпечених сучасною зброєю».

Своєю чергою посли Японії та Британії наголосили, що їх країни «готові всіляко підтримувати Україну».

«Поки ми не будемо впевнені в тому, що РФ виконає досягнуті домовленості у Мінську, режим санкцій продовжуватиме застосовуватись», - наголосив Сміт, додавши, що світ повинен продемонструвати Росії, «скільки коштує агресія».