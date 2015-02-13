Війна в Україні не завершиться після угод у Мінську - експерт із США

Таку думку в ефірі ТСН висловив відомий експерт з питань міжнародних відносин Дональд Дженсон.

За його словами, підписана угода є новим етапом, але це краще, ніж нічого.

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"Але мені здається, що терористи і росіяни матимуть нагоду не виконувати свої зобов'язання. Ще багато питань залишилось без відповідей. Мені здається, що криза триватиме ще довго. Це початок вирішення проблеми, а не кінець проблем, пов'язаних із вторгненням Росії", - сказав він.