Канада готова постачати Україні зброю у разі невиконання мінських домовленостей

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Стівен Харпер, передають РИА Новости з посиланням на газету Toronto Sun.

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Стівен Харпер підтримав досягнуті в Мінську домовленості про припинення вогню на Донбасі, однак висловив занепокоєння з приводу того, чи будуть вони реалізовані.

Канадський прем'єр, зокрема, зазначив, що потрібно судити не за словами і не за договорами, а за діями".

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого в Мінську президенти України і Франції, а також канцлер Німеччини домовилися з президентом РФ про повне припинення вогню на Донбасі та виведення військ.