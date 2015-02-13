Канада готова постачати Україні зброю у разі невиконання мінських домовленостей
07:59, 13 лютого 2015Політика
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Канада розгляне всі варіанти допомоги Україні, в тому числі і постачання зброї, якщо мінські домовленості не будуть виконані.
Канада готова в разі необхідності надати Україні зброю / lenta-ua.net
Про це заявив прем'єр-міністр Канади Стівен Харпер, передають РИА Новости з посиланням на газету Toronto Sun.
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Стівен Харпер підтримав досягнуті в Мінську домовленості про припинення вогню на Донбасі, однак висловив занепокоєння з приводу того, чи будуть вони реалізовані.
Канадський прем'єр, зокрема, зазначив, що потрібно судити не за словами і не за договорами, а за діями".
Як повідомляв УНІАН, 12 лютого в Мінську президенти України і Франції, а також канцлер Німеччини домовилися з президентом РФ про повне припинення вогню на Донбасі та виведення військ.
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