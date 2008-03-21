Регіонали вимагають відставки Луценка

Фракція Партії регіонів вимагає звільнити Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ у зв’язку з тим, що він надав Верховній Раді неправдиву інформацію про інцидент з українськими миротворцями у Косово.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час пленарного засідання парламенту заявив перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

«У зв’язку з тим, що міністром внутрішніх справ була тут надана неправдива інформація, то рада фракції ставить питання щодо подальшого перебування Ю.ЛУЦЕНКА на посаді», - сказав він.

О.ЄФРЕМОВ наголосив, що інцидент, який стався з миротворчим контингентом в Косово, пов’язаний із життям багатьох людей. За його словами, українські миротворці надалі не повинні брати участь у конфліктах, що можуть завдати шкоди їхньому здоров’ю та життю.

Як повідомляв УНІАН, вранці 17 березня під час проведення спецоперації зі звільнення захопленої території і приміщення суду в північній частині міста Митровиця (Косово) під час сутичок було поранено 21-го працівника Спеціального миротворчого підрозділу МВС України в Косовому.

Поранений під час зіткнень Ігор Кіналь помер 17 березня о 22.00 від численних осколкових поранень після проведеної операції.

20 березня міністр внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКО виступив у парламенті з інформацією про цей інцидент і закликав Верховну Раду не приймати рішення про відкликання українських миротворців з Косово.