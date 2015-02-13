Порошенко: Якщо не буде припинення вогню, будемо скликати Європейську Раду

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається в повідомленні, глава держави подякував Угорщині за підтримку української незалежності, територіальної цілісності та суверенітету, а також за гуманітарну допомогу, включаючи лікування українських військових. «Зараз ми переживаємо найскладніші часи і Ваша позиція є дуже важливою для нас», - наголосив президент.

Порошенко також поінформував главу угорського уряду про результати переговорів в Мінську та засідання Європейської Ради в Брюсселі. Глава держави наголосив на важливості припинення вогню, оскільки кожен день Україна платить високу ціну - численні жертви серед мирного населення та українських солдат.

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"Так, сьогодні, 13 лютого місто Артемівськ був обстріляний ракетними комплексами залпового вогню, внаслідок чого було вбито троє мирних людей, включно 7-річну дитину. Крім того, був обстріляний з російських ракетних установок населений пункт Гірник. «Після того, що ми досягли в Мінську, це не тільки атака на українських мирних мешканців, це атака на Мінські результати», - зазначив президент.

«Якщо в ніч на неділю (15 лютого) не буде двостороннього припинення вогню, ми закликатимемо скликати надзвичайну зустріч Європейської Ради, оскільки Ангела Меркель та Франсуа Олланд представляють (на переговорах) не лише Німеччину та Францію, а в них є мандат від всього ЄС», - наголосив Порошенко. Він додав, що розраховує на підтримку Угорщини. Орбан зазначив, що розуміє важливість припинення вогню та дотримання Мінських домовленостей.

Порошенко та Орбан обговорили співпрацю в сфері енергетичної диверсифікації та енергетичної безпеки. Зокрема, йшлося про подальший розвиток диверсифікації поставок природного газу в Україну.

Глава держави також обговорив стан справ угорської громади в Україні. Присутній на зустрічі народний депутат, голова Товариства угорської культури Закарпаття Василь Брензович зазначив, що українські угорці підтримують мирні зусилля президента та не відчувають утисків за національною ознакою.

Прем’єр-міністр Орбан висловив задоволення з приводу дотримання прав угорської меншини в Україні. Співрозмовники обговорили можливості для подальшого соціального та культурного розвитку угорської меншини та її залучення в державні процеси в Україні, підкреслюється в повідомленні.