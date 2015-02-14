Порошенко проведе телефонні розмови з Меркель і Обамою

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив сьогодні під час церемонії передачі прикордонникам нової військової та спеціальної техніки в Києві.

Читайте такожУкраїна вітає рішення G7 жорстко протидіяти порушенню Мінських угод - Яценюк“В першу чергу покладаючись на самих себе, ми, безумовно, будемо координувати наші дії з нашими партнерами та друзями. О 17-й годині сьогодні у мене відбудеться координаційна телефонна розмова з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. О 19-й годині сьогодні в мене відбудеться телефонна розмова з президентом Сполучених Штатів Америки”, - сказав Порошенко