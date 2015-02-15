Генерал-майор Розмазнін про припинення вогню: йде облік порушень, звіт буде зранку
02:51, 15 лютого 2015Політика
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Перемир'я триває, йде облік випадків порушень, зранку буде готовий звіт
Розмазнін анонсував звіт про порушення / Фото УНІАН
Представник України у Спільному центрі з контролю за припиненням вогню генерал-майор Розмазнін розповів про роботу над аналізом випадків порушення режиму тиші.
Про це повідомили в ефірі Громадського ТВ.
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