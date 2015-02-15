Генерал-майор Розмазнін про припинення вогню: йде облік порушень, звіт буде зранку

Представник України у Спільному центрі з контролю за припиненням вогню генерал-майор Розмазнін розповів про роботу над аналізом випадків порушення режиму тиші.

Про це повідомили в ефірі Громадського ТВ.

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