Головне за ніч
09:00, 15 лютого 2015Політика
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Огляд головних подій за ніч.
REUTERS
На 5:00 режим перемир'я зберігається, зафіксовано 10 обстрілів позицій АТО - прес-служба президента.
У "Азові" заявили про припинення успішного наступу під Маріуполем через перемир'я.
Шокін виступив із заявою з приводу затримання Єфремова.
Порошенко підкреслив, що під Дебальцевим котла немає.
Мир на сході України знаходиться під загрозою зриву через дії бойовиків - Порошенко.
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