Головне за ніч

На 5:00 режим перемир'я зберігається, зафіксовано 10 обстрілів позицій АТО - прес-служба президента.

У "Азові" заявили про припинення успішного наступу під Маріуполем через перемир'я.

Шокін виступив із заявою з приводу затримання Єфремова.

Порошенко підкреслив, що під Дебальцевим котла немає.

Мир на сході України знаходиться під загрозою зриву через дії бойовиків - Порошенко.