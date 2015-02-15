Порошенко наголосив, що під Дебальцевим котла немає

02:45, 15 лютого 2015
Війна
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Водночас президент зазначив, що ситуація на Дебальцевському плацдармі викликає особливу тривогу.

Twitter Петр Порошенко

Президент України Петро Порошенко сьогодніу заяві з Генерального штабу, яка транслювалася у прямому ефірі, наголосив, що хоча ситуація під Дебальцевим викликає особливу тривогу, котла там немає.

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“На сьогодні особливу тривогу і увагу викликає ситуація на Дебальцевському плацдармі, саме плацдармі, а не котлі, бо славні ЗСУ утримали рубежі, які були визначені для оборони головнокомандувачем. Ми бачили, що російська сторона виказала надмірний інтерес до Дебальцевського плацдарму під час переговорів в Мінську”, - зазначив він.

Раніше УНІАН повідомляв, що Порошенко заявив, що процес встановлення миру на сході України перебуває під загрозою зриву через дії бойовиків під Дебальцевим.

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