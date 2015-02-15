Жителям Копенгагена рекомендують не залишати свої будинки, до центру міста стягнуті загони спецназу

Над столицею Данії літають поліцейські вертольоти, до центру міста стягнуті загони спецназу, повідомляє Эхо Москвы.

Цієї ночі невідомий влаштував стрілянину в синагозі в центрі Копенгагена. Як повідомила поліція, одна людина поранена пострілом в голову, двоє поліцейських отримали поранення в руку і ногу. Злочинець втік з місця злочину. Підступи до нього оточені.

Очевидці повідомили про евакуацію людей з прилеглої станції метро і приміських поїздів Норрепорт.

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Поліція вважає, що поки що передчасно робити висновок про наявність взаємозв'язку між стріляниною в синагозі і вчорашнім збройним нападом на кафе, внаслідок якого загинула одна людина і троє поранені.

Злочинця шукають. Його прикмети - чоловік арабської зовнішності, 25-30 років, зріст 185 см, атлетичної статури. Поліція опублікувала його фотографію. У країні оголошено найвищий рівень терористичної загрози.