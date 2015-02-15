Мир на сході України перебуває під загрозою зриву через дії бойовиків - Порошенко

Про це заявив президент у заяві з Генерального штабу, яка транслювалася у прямому ефірі.

“На сьогодні особливу тривогу і увагу викликає ситуація на Дебальцевському плацдармі, саме плацдармі, а не котлі, бо славні ЗСУ утримали рубежі, які були визначені для оборони головнокомандувачем. Ми бачили, що російська сторона виказала надмірний інтерес до Дебальцевського плацдарму під час переговорів в Мінську”, - зазначив він.

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Порошенко зазначив, що, “на жаль, мирний процес знаходиться під високою загрозою того, що бойовики використають напружену ситуацію під Дебальцевим для зриву режиму припинення вогню”.

“Про це я публічно попередив всіх учасників “нормандського процесу” мінських переговорів, в тому числі і РФ, яка ідентифікує себе як гаранта досягнутих Мінських угод”, - додав Порошенко.

Він наголосив, що припинення вогню, це те, чого сьогодні потребує весь світ.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Петро Порошенко заявив 14 лютого під час церемонії передачі прикордонникам нової військової та спеціальної техніки у Києві, що “воєнна загроза зі сходу ще не один рік нависатиме над Україною, і нам усім потрібні тривалі зусилля зі зміцнення обороноздатності країни”.