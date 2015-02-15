Шокін виступив із заявою з приводу затримання Єфремова

Голова Генеральної прокуратури України Віктор Шокін виступив із заявою з приводу затримання колишнього голови фракції Партії Регіонів Олександра Єфремова.

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"Я хочу повідомити, що сьогодні працівниками Генеральної прокуратури України спільно зі співробітниками Служби безпеки України була проведена спецоперація по затриманню колишнього голови фракції Партії Регіонів у Верховнй Раді Єфремова Олександра Сергійовича, який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України та ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України. Тобто у зловживанні службових порушень за обтяжуючих обставин та службовому підробленні", - заявив Генпрокурор.

Раніше УНІАН повідомляв, що Генпрокуратура спільно з СБУ затримали Єфремова.