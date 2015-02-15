Захарченко погрожує «відбити» Маріуполь і «взяти» Харків - ЗМІ
Лідер угруповання «ДНР» Олександр Захарченко заявляє, що у разі недотримання мінських домовленостей, сепаратисти «відіб’ють» Маріуполь і «візьмуть» Харків.
Як передає Крим. Реалії з посиланням на інформаційні ресурси бойовиків, Захарченко заявив: "Якщо київська влада не буде дотримуватися умов Мінських домовленостей, не відведе свою техніку від кордонів ("ДНР" - УНІАН) , не відпустять наших полонених і продовжать бомбити наші міста, то, зрозуміло, ми не будемо просто стояти і чекати".
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"У першу чергу, ми просто знищимо "дебальцевський котел" з українськими військовослужбовцями, де на даний момент перебуває від 6 до 8 тисяч осіб. Потім ми відіб’ємо у противника Маріуполь, а коли це буде зроблено, то ми кинемо всі свої сили на те, щоб взяти Харків", – заявив він.
При цьому Захарченко запевнив, що взяття Харкова відбудеться "у будь-якому разі".
"Нас там чекають люди. У нас там багато своїх. Коли буде потрібно, вони візьмуть зброю", сказав лідер бойовиків.
Сепаратисти заявляють, що не дотримуватимуться режиму припинення вогню у Дебальцевому Донецької області.