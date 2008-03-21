Москаль думає, що Рудьковський може чекати суду 5 років

Народний депутат України, член депутатської групи «Народна самооборона» Геннадій МОСКАЛЬ сумнівається у швидкому розгляді справи екс-міністра транспорту Миколи РУДЬКОВСЬКОГО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Громадянського руху «Народна самооборона», про це він сказав, коментуючи інформацію про передачу прокуратурою матеріалів у справі М.РУДЬКОВСЬКОГО до суду.

«Я маю великий сумнів щодо неупередженого судочинства в Печерському суді міста Києва», - сказав Г.МОСКАЛЬ. «Зараз ми користуємося кримінально-процесуальним кодексом зразка 60-х років, який допускає, аби ця справа розглядалася навіть після наступних президентських виборів», - пояснив він.

Інша причина для зволікання з розглядом кримінальної справи, на переконання Г.МОСКАЛЯ, - "свавілля суддів". «Сьогодні вони мають не просто великі, а необмежені права. Недосконалість же законодавства не дає змоги поставити їх під будь-який контроль», - сказав він.

На думку Г.МОСКАЛЯ, час покаже, чи понесе М.РУДЬКОВСЬКИЙ покарання. «На жаль, в Україні продається все, в тому числі й кримінальні справи», – зазначив народний депутат.

Вихід із ситуації Г.МОСКАЛЬ вбачає в удосконаленні законодавства. «У Верховній Раді вже зареєстровано проект постанови про створення спеціальної комісії з опрацювання проекту Кримінально-Процесуального кодексу», - зазначив він. Народний депутат також зауважив, що в нинішньому складі парламенту є чимало досвідчених юристів, які б могли долучитися до розробки нового Кримінально-Процесуального кодексу.

«Люди у слідчих ізоляторах сидять по два роки, але їх справи не розглядаються судом. На відміну від них РУДЬКОВСЬКИЙ на волі може чекати судового засідання і 5 років», - переконаний Г.МОСКАЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, Прокуратура Києва закінчила розслідування кримінальної справи, порушеної стосовно М.РУДЬКОВСЬКОГО, і 20 березня передала її на розгляд Печерського суду Києва.

Справа була порушена слідчим відділом прокуратури столиці за матеріалами СБУ стосовно М.РУДЬКОВСЬКОГО за розтрату майна в особливо великих розмірах під час здійснення приватної поїздки за авіамаршрутом Київ-Париж-Київ (ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України).