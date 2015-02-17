У Мін’юсті сподіваються на введення безвізового режиму з ЄС у травні

Про це він сказав власному кореспонденту УНІАН у Польщі.

"Я оптиміст", - зазначив Петренко, який брав участь у форумі «Україна-Європа» у Лодзі.

За словами міністра, незважаючи на складну ситуацію в Україні, владі вдалося ухвалити необхідне законодавство і втілювати його у життя.

Петренко зауважив, що найближчим часом в Україну має прибути спеціальна комісія, яка перевірятиме виконання ухвалених законів, необхідних для запровадження безвізового режиму з Євросоюзом.

"З юридичної точки зору я не бачу якихось застережень, аби ця комісія визнала незадовільною роботу з імплементації цього законодавства, але будемо чекати їхнього висновку", - сказав міністр і додав, що найбільший блок законів стосується антикорупційної сфери.

Як заявив Петренко, Україна хотіла б добитися якнайкшвидшого скасування віз, а конкретні терміни залежатимуть від ухваленого на саміті в Ризі політичного рішення.

Читайте такожПосол Польщі: спершу безвізовий режим з ЄС діятиме тільки для власників біометричних паспортівЯк повідомляв УНІАН, заступник міністра закордонних справ Польщі Рафал Тшасковський відзначив "великий прогрес", який зробила Україна для запровадження безвізового режиму з ЄС, але назвав водночас складним ухвалення рішення про його запровадження на саміті в Ризі. За його даними, українська сторона поки не зробила всього необхідного для цього.