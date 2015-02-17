Російські пропагандисти: Захарченко отримав кулю в Дебальцевому, невдало перебігаючи дорогу
17:21, 17 лютого 2015Політика
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Ватажок бойовиків терористичної організації "ДНР" Олександр Захарченко був поранений у Дебальцевому.
Reuters
Про це пише сайт російського пропагандистського каналу LifeNews.
За даними пропагандистів, Захарченко перебігав проїжджу частину під час інтенсивного обстрілу зі стрілецької зброї і випадково був поранений в гомілку. Охорона надала йому першу допомогу, перетягнувши ногу джгутом і наклавши пов'язку. Потім Захарченка доставили в "перевалочний госпіталь", звідки його вивезли в Алчевськ.
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