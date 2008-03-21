Черновецький - лідер виборів?

Леонід ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ, станом на 21 березня, є лідером на виборах мера Києва.

Про це повідомляє Центр політичних і маркетингових досліджень «СОЦИС», посилаючись на проведене Центром опитування, в якому взяли участь 1500 киян.

Зокрема, за результатами опитування, якби вибори відбулися найближчої неділі, за нинішнього мера Києва проголосували б 22,8% киян, за Віталія КЛИЧКА – 22%, за Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА – 11,5%.

За Миколу ТОМЕНКА свої голоси віддали б 6,3% опитаних, Юрія ЛУЦЕНКА - 5,7%, Михайла ПОЖИВАНОВА – 1,3%, Василя ГОРБАЛЯ – 0,9% і за Михайла БРОДСЬКОГО - 0,7%.

При цьому, 15% опитаних було важко відповісти, 3,4% респондентів проголосували б за іншого кандидата, проти всіх свої голоси віддали б 7,5% киян, а 2,5% не брали б участі у виборах.

Щодо оцінки діяльності політичних блоків у Київраді, 10,9% опитаних повністю позитивно оцінюють діяльність БЮТ, 8% - повністю позитивно оцінюють діяльність Блоку Леоніда Черновецького. Діяльність Блоку Кличка вважать позитивною 5% респондентів, блоку «Наша Україна» - 4,5%, Партії регіонів – 3,2%, Блоку Литвина – 2,4%, Соціалістичної партії – 0,7% і "Громадянського активу Києва" – 0,6% респондентів.

Також 22,9% опитаних киян однозначно впевнені, що потрібно міняти Київраду, швидше за все потрібно міняти – 21,3% респондентів. При цьому 7,6% вважають, що однозначно не потрібно міняти Київраду, швидше за все не потрібно міняти - 15,2%. Було важко з відповіддю 28,3%, а ще не визначилися 4,7% респондентів.

Крім того, 14,1% киян вважають, що однозначно потрібно міняти голову свого району, 15,3% - швидше за все міняти, 40,1% складно відповісти, чи потрібно міняти. Тільки 6% переконані, що однозначно не потрібно міняти голів свого району, 13,9% - скоріше не потрібно міняти голів району. 9,6% ще не визначилися зі своєю думкою.

При цьому, 67,9% опитаних киян не знають, хто є головою держадміністрації їх району, 20,1% знають голів свого району, а 9,7% відповіли, що знають голову району, але називали не те прізвище.

Згідно з дослідженням, киян найбільш хвилюють такі проблеми свого району, як високий рівень споживчих цін (52,3%), високий рівень алкоголізму, наркоманії і злочинності (38,5%), поганий стан доріг району (15,3%).

Президент Центру соціальних досліджень «Софія» Андрій ЄРМОЛАЄВ, коментуючи результати цього соціологічного опитування, зазначив, що «на старті ми бачимо, що лідируючу позицію займає діючий мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, що зумовлене його соціально-політичною активністю і популярністю. На другому місце – опонент Віталій КЛИЧКО. Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, без сумнівів, має шанси перемогти, проте слід зазначити, що від БЮТ буде висунутий кандидат, який спиратиметься на імідж-ресурс партії".

Щодо оцінки діяльності БЮТ і Блоку Черновецького, то, як зазначив А.ЄРМОЛАЄВ, "Блок Юлії Тимошенко лідирує, але, повторюся – це стартові результати". "У 2006 році партія мала великі переваги, великим мінусом на сьогодні є внутрішній розкол», - акцентував політолог.