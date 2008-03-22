Олександр Мороз: жодна система влади в Україні не дає надійних гарантій

В ексклюзивному інтерв`ю журналу «Профіль» лідер Соцпартії Олександр Мороз заявив, що в Україні могла б працювати парламентсько-президентська форма державного устрою. «У нас могла б ефективно працювати і попередня форма правління, від якої ми відмовилися в 2004 році, переконавшись, що балансу влади немає, що відбувається не просто перекіс, а узурпація влади президентом, його чиновницьким апаратом», – сказав Мороз.

Він також зазначив, що балансу сил не було, тому що «передбачені Конституцією так звані органічні закони (про президента, про Кабінет міністрів, про тимчасові слідчі комісії, про процедуру імпічменту, про Фонд державного майна та інші) не були прийняті».

«Вони, власне, були розроблені і «проголосовані» парламентом, але президент їх заветував, – нарікає Мороз. – Точніше, президенти, оскільки Віктор Ющенко, як і Леонід Кучма, блокує закони, які забезпечували б баланс влади. Очевидно, що якби діяв закон про спеціальні слідчі комісії, то президент не смів би топтатися по Основному закону, судах, втручатися в роботу правоохоронних структур, парламенту. На жаль, за нинішнього рівня політичної культури і владних традицій в Україні ніяка система влади не дає надійних гарантій для держави чи окремої людини».