Депутати Бундестагу не вірять в ініціативу Порошенка ввести миротворців - ЗМІ

У Берліні не вірять у можливість відправлення миротворчого контингенту на Схід України.

"Європейський чи міжнародний миротворчий контингент мав би сенс лише у тому разі, якщо із ним погодилися б обидві сторони конфлікту. Однак я цього на даний момент не бачу", - зазначив у коментарі інформаційній агенції Reuters Нільс Аннен, зовнішньополітичний речник фракції Соціал-демократичної партії у Бундестазі, передає DW.

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Скептичний щодо ініціативи Києва і колега Аннена по фракції СДПН, уповноважений німецького уряду з питань співпраці з Росією Ґернот Ерлер.

"Таку місію втілити важко, адже для цього потрібна згода Росії", - зазначив Ерлер в ефірі телеканалу Phoenix. Він вказує на те, що місію під егідою ЄС Москва не сприйме, адже вважає Євросоюз "зацікавленою стороною".

Саме поліцейську місію ЄС "найоптимальнішим варіантом" назвав президент України Петро Порошенко. Утім, не лише місію ЄС, але й місію "блакитних шоломів" з мандатом ООН Росія заблокує у Раді безпеки, переконаний Ґернот Ерлер. Раніше про неприйняття пропозиції Києва ввести миротворчий контингент вже заявив посол Росії при ООН Віталій Чуркін.

Не вірить у відправку миротворців і представник іншої проурядової фракції у Бендестазі, християнський демократ Франц-Йозеф Юнґ. Колишній міністр оборони Німеччини зазначив, що "на даний момент про дотримання мінських угод повинна подбати Росія".

На думку екс-міністра оборони Німеччини, Москва повинна зараз використати свій вплив на сепаратистів на українському Сході та припинити поставляти їм озброєння.

Представник фракції "зелених" у Бундестазі Омід Нурипур також не вважає відправлення миротворців реалістичним.

На його думку, єдина місія, яка може спостерігати за дотриманням режиму припинення вогню, є Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ. "Це єдина на даний момент організація, яка включає Росію, не даючи Москві водночас диктувати правила своєї роботи", - зазначив депутат Бундестагу.