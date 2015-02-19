Порошенко: Росія не буде брати участь у миротворчій місії на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на спільній прес-конференції з комісаром Європейського Союзу з питань розширення та політики сусідства Йоганнесом Ханом.

«Я хотів би твердо наголосити, що РФ як країна-агресор не може і не буде брати участь у цій миротворчій операції. Ми не погодимося на такий формат миротворчої місії, який має загрозу легалізувати багатотисячний російський військовий контингент. Нам таких миротворців вже вистачає», - наголосив президент.

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Як повідомляв УНІАН, 18 лютого Рада національної безпеки і оборони України вирішила звернутися до ООН і ЄС із проханням про розгортання в Україні операцій з підтримання миру. На думку членів РНБО, миротворча місія ООН повинна бути розміщена уздовж лінії розмежування на Донбасі й неконтрольованих ділянок державного кордону з РФ.