Завадити Черновецькому виграти вибори майже неможливо?

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ знову може стане мером столиці, якщо Верховна Рада не встановить проведення дострокових виборів міського голови у два тури.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі співголови правління Інституту національних інтересів Андрія ЮСОВА.

За його словами, проголошення дострокових виборів без попереднього внесення змін у виборче законодавство, може стати політичним фальстартом уряду і опозиції в місті Києві, який допоможе Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ вдруге отримати перемогу на виборах столичного мера.

«Проголошення перевиборів без внесення змін, зокрема, введення другого туру у виборах столичного міського голови та повернення до мажоритарної виборчої системи є політично невиваженим кроком з боку уряду і коаліції», - вважає він.

Експерт висловив здивування, що київська опозиція та її партнери в парламенті та уряді протягом двох років, воюючи за мерське крісло, не підготувалась належним чином до дострокових виборів.

Крім того, А.ЮСОВ зазначає, що завадити Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ вдруге перемогти на виборах мера може тільки проведення виборів в два тури, але до цього треба скасувати постанову про призначення виборів, оскільки закон зворотної дії не має.

«Своїми діями уряд і коаліція поставили себе в незручне становище, вийти з якого можна або скасувавши постанову та змінивши законодавство, чим визнати власну помилку; або продовжувати діяти за існуючим сценарієм та з великою ймовірністю програти ці вибори, чим привести уряд до відставки», - вважає він.

Також експерт зауважив, що дії прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО в даному питанні більше нагадують не стратегічно мислячого політика, а “незграбного мисливця, який пішов полювати на ведмедя, залишивши вдома рушницю”.

Разом з тим, А.ЮСОВ переконаний, що для місцевого самоврядування та київської громади внесення змін у законодавству буде вигіднішим, ніж подальше загострення політичної кризи.