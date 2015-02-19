В Раді хочуть створити ТСК по розслідуванню діяльності керівництва Торгово-промислової палати

Парламентар зазначає, що до неї звертаються підприємці із прохання вжити заходів аби зупинити корупційні дії керівництва ТПП України.

Торгово-промислова палата України, будучи недержавною організацією, наділена цілою низкою державних функцій. Зокрема, законодавством їй надані повноваження засвідчення обставин форс-мажору, визначено уповноваженим органом по видачі сертифікатів про походження товарів і визначено порядок формування тарифів на такі послуги.

Політик відзначила, що організацією досі керує ставленик Віктора Пшонки Геннадій Чижиков, котрий продовжує працювати за «схемах Януковича». В керівництві ТПП вже після Революції гідності радником голови залишилася дружина екс-генпрокурора Віктора Пшонки Ольга.

«Представники бізнесу наголошують, що керівництво ТПП продовжує працювати за «схемами Януковича». Потрібні документи, в першу чергу, видаються фірмам наближеним до біглого президента і часто без належних підстав. А іншим підприємців доводиться проходити тенета корупційних схем або залишатися без потрібних документів», - відзначає Ірина Суслова.

Щоб розслідувати усі ці факти нардеп ініціювала створення Тимчасової слідчої комісії парламенту. Відповідно до процедури уже надіслано відповідні листи усім фракціям парламенту.

Ірина Суслова вважає, що варто доповнити законодавство про люстрацію, аби під його дію потрапляли також керівники усіх організацій, котрі виконують регуляторні, чи інші, по суті, державні функції.

Народний депутат також звертає увагу на той факт, що пан Чижиков є багатолітнім другом та партнером сім’ї Віктора Пшонки. Ще в 2003-му році він очолив Донецьку ТТП, замінивши на посаді Ольгу Пшонку (дружину Віктора Пшонки), котра, натомість, стала його заступником. А вже 2013-го року Чижиков очолив ТПП України, взявши в радники Ольгу Пшонку. Більше того, у ЗМІ з’являлася інформація про те, що Ольга Пшонка до останнього часу була радником Президента ТПП України.

Для перевірки інформації щодо теперішньої посади Ольги Пшонки надіслано відповідний лист у Торгово-промислову палату. А також парламентар просить Державну прикордонну службу надати інформацію, чи перетинав останнім часом Чижиков кордон України. Аби з’ясувати, чи не бував він останнім часом у Росії з метою консультацій із кланом Януковича.

«Ми зачистимо Україну від залишків влади Пшонки і ко. Переконана, що із групою нардепів-однодумців ми доб’ємося цього усіма доступними методами», - резюмувала Ірина Суслова.