Богатирьова з Януковичем на барикади не піде?

Рада національної безпеки та оборони України просить Секретаріат Організації Об’єднаних Націй провести розслідування інциденту з українськими миротворцями у Косовській Митровиці й забезпечити їхню особисту безпеку.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві секретаря РНБО Раїси БОГАТИРЬОВОЇ щодо забезпечення особистої безпеки миротворців.

Вона зазначає, що універсальною та суверенною основою політики України, засновниці Організації Об`єднаних Націй, є миротворення та консолідація зусиль із Європейським Союзом, США, Росією та іншими членами ООН для забезпечення миру та спокою в регіонах існуючих конфліктів. Цю місію відповідально і професійно, згідно мандату ООН, несуть українці і в Косово.

За словами секретаря РНБО, політичне керівництво України проводить зобов’язальну і прогнозовану політику, направлену на продовження та розширення миротворчої місії військових і поліцейських сил за рішеннями Ради Безпеки ООН для запобігання конфліктам, підтримки миру й безпеки, забезпечення реалізації прав та свобод населення, що проживає на кризових територіях.

Рада національної безпеки і оборони України завжди виходила з того, що Україна і надалі буде виконувати взяті на себе ще у 1999 році такі зобов’язання. Сучасний світ стабільно дотримується переконання, що за ці роки наші миротворці зробили вагомий внесок у зміцнення миру та стабільності на Балканах і в Європі в цілому, зазначила Р.БОГАТИРЬОВА.

За її словами, особливо це проявилося 17 березня цього року в Косовській Митровиці. Наші миротворці-міліціонери не тільки не піддалися на очевидну провокацію, не застосували вогнепальної зброї проти місцевого населення, але й навіть під загрозою власному життю, продемонстрували особливу витримку, вірність мандату ООН і надзвичайну професійну честь і підготовку. Це є свідченням їх особливого гуманізму, високих моральних якостей і здатності до самопожертви задля миру і майбутнього тих жінок і дітей, цивільного населення, яких використовували проти наших миротворців, переконана секретар РНБО.

Вона нагадала, що під час того інциденту загинув старший лейтенант Ігор Кіналь, поранено 54 українських, польських та французьких миротворців. РНБО висловлює свої глибокі співчуття родині загиблого героя, а також сім`ям поранених українських, польських і французьких миротворців, які самовіддано виконували покладену на них місію.

“Суспільство підтримує наших миротворців, і споріднено з ними. З почуттям гордості за мужність і силу духу, з біллю ми сприймаємо їх бойові рани та смерть їх товариша. Це надзвичайно важка ціна миру на Балканах. Але вона засвідчує зрілість і відповідальність української нації за майбутнє Європи та солідарність із європейськими народами у спільному плані розбудови нового, стабільного безконфліктного континенту. Це свідчить, що Україна за своєю місією, фактичною роллю у формуванні нової безпеки у Європі володіє не тільки європейською перспективою, але й є вагомою частиною життя Європейського Союзу”, - наголосила Р.БОГАТИРЬОВА.

На їх основі РНБО прийняла сьогодні рішення щодо укріплення позиції української миротворчої місії у Косово.

Рада нацбезпеки та оборони України звертається до Секретаріату ООН з проханням провести ретельне та об’єктивне розслідування усіх аспектів планування, управління та здійснення операції з повернення під контроль ООН будівлі суду в Косовській Митровиці, у тому числі вжити заходів щодо забезпечення особистої безпеки миротворців та організації їх взаємодії з підрозділами KFOR.

“Нам рішуче потрібна позиція ООН і НАТО щодо більш тісної співпраці із державною владою в Україні щодо координації дій участі українських миротворчих контингентів та чіткого визначення їх правового статусу в поліцейських та бойових операціях.

Трагічні події у Косовській Митровиці не можуть і не мають права вплинути на виконання своїх обов`язків Україною, як члена ООН, у справі підтримання миру та безпеки у світі”, - наголосила Р.БОГАТИРЬОВА.

Як повідомляв УНІАН, вранці 17 березня під час проведення спецоперації зі звільнення захопленої території і приміщення суду в північній частині міста Митровиця (Косово) під час сутичок було поранено 21-го працівника Спеціального миротворчого підрозділу МВС України в Косовому.

Поранений під час зіткнень Ігор Кіналь помер 17 березня о 22.00 від численних осколкових поранень.

Сьогодні на засіданні РНБО було вирішено, що Україна звернеться до ООН з ініціативою створити двосторонню комісію щодо розслідування інциденту в Косовому, який призвів до загибелі і поранення українських миротворців.