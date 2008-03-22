Черновецький каже, що став жертвою «конституційного перевороту»

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що рішення Верховної Ради України про дострокові місцеві перевибори в столиці є «конституційним переворотом» і може зруйнувати регіональне самоврядування в Україні.

Про це він сказав вчора, виступаючи в програмі «Свобода Савіка Шустера».

«В Україні відбувся конституційний переворот насправді, і узурпація влади в одних руках, тому що за Конституцією мене можна зняти було тільки одним шляхом... Якщо тільки це рішення (ВР – УНІАН) пройде і декларація Президента, що він якимсь чином його припинить, не відбудеться, то це саме конституційний переворот», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він зазначив, що згідно з Конституцією зняти мера можна, маючи відповідне рішення суду про його протизаконні дії. «Нічого такого в моєму житті не відбувалося, тобто все на емоціях», - сказав мер столиці.

Столичний голова також сказав, що рішення було ухвалене у ВР “не маючи жодного висновку» і без його присутності. Слідчі комісії, «створені колишнім мером Києва і представником БЮТ», за його словами, для аналізу діяльності столичної влади ніяких документів не запитували у мерії. А комісія, яка, на думку Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, «дійсно працює» і яку він визнає – президентська - ще свої висновки не зробила.

«Мене не запросили і не запитали. Я навіть не знаю, що відбулося», - прокоментував Київський мер рішення ВР.

За словами Л.ЧЕРНІВЕЦЬКОГО, це рішення парламенту є прецедентом, наслідки якого можуть стосуватися не тільки Києва, але й інших міст і населених пунктів України.

«Конституційний переворот тому, що завтра дійдуть до останнього села і будуть перевибори по всій системі», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Далі, відповідаючи на питання, чому він не звертається до суду у зв`язку з постановою ВР, мер сказав: «Якщо тільки я почну судитися з головним органом України, я відразу покажу, що я чогось боюся. Я не хочу, щоб кияни думали, що мене можна налякати. Я братиму участь у виборах і врятую регіональне самоврядування, тому що я їх виграю».

Народний депутат Андрій ШЕВЧЕНКО, який брав участь у передачі, погодився з тим, що дане парламентське рішення матиме наслідки не тільки стосовно Києва.

"Те, що зробила Верховна Рада – це сигнал всій країні. У чому він полягає: по-перше, ті мери, які думають, що можна безкарно «дерібанити» землю, вони знатимуть, що вона коли-небудь горітиме у них під ногами, а, по-друге, чиновники, державні службовці, які думають, що можна безкарно порушувати закон, вони мають знати, рано чи пізно доведеться відповідати за це порушення», - сказав народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня Верховна Рада призначила позачергові вибори Київського міського голови і Київської міської ради. За відповідну постанову проголосували 246 депутатів.