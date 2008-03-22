У СПУ натякають, що Мороз поза конкуренцією

На з`їзді СПУ, який пройде 12 квітня 2008 року, кадрові питання не превалюватимуть, і тим паче, не стоятиме питання про зміну керівництва Соцпартії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі СПУ, про це заявив секретар Політради СПУ Іван БОКИЙ.

За його словами, на позачерговому з`їзді партії буде затверджена нова програма «Справедлива Україна», з якою соціалісти підуть на парламентські і президентські вибори. Основа цієї програми - соціалізація економіки, боротьба з бідністю, захист інтересів людини праці.

Зокрема, СПУ добиватиметься ухвалення закону про погодинну оплату праці, запропонованого соціалістами, а також, вважає І.БОКИЙ, Україні необхідний закон про оподаткування надприбутків. «Багаті повинні поділитися з бідними», - переконаний соціаліст.