На президентських виборах у Тайвані перемагає кандидат опозиції

За неофіційними даними, на президентських виборах на Тайвані перемагає кандидат від опозиційної партії Ма Інцзю. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на місцеві ЗМІ. За даними ЗМІ, Ма Інцзю вдалося одержати 6,5 млн. голосів виборців і перевищити 50%, обійшовши, таким чином, свого головного суперника, представника правлячої Демократичної прогресивної партії (ДПП) Френка Шие.

Нагадаємо, сьогодні на Тайвані почалися президентські вибори, в яких беруть участь близько 17 млн. виборців. Основним пунктом передвиборної боротьби, як і очікувалося, стали напружені відносини острова з Китаєм.

Обидва кандидати виступають за пом`якшення політики конфронтації з материковим Китаєм, обраної нинішнім президентом Тайваню Ченем Шуйбянем. Проте Ма Інцзю готовий на рішучіші заходи, аж до підписання з КНР угоди про мир і демілітаризацію Тайваньської протоки. Крім того, він виступає за усунення інвестиційних бар`єрів і посилення економічних зв`язків і комунікацій між Тайванем і материковим Китаєм.

Тайвань де-юре залишається частиною Китаю, хоча з 1949 р. фактично є незалежною державою. Тайвань був виключений з ООН в 1971 р. До тих пір він був присутній в організації як представник КНР, проте з 1971 р. Китай представлений в ООН тільки пекінським урядом. Тайвань неодноразово робив заявки на вступ до міжнародної організації, проте досі діставав відмови. Офіційний Пекін відмовляється визнати незалежність Тайваню, вважаючи острів частиною своєї території.