На кордонах Житомирщини встановлять знаки «Область партизанської слави»

На кордонах Житомирської області встановлять пам’ятні знаки «Область партизанської слави».

Як повідомив журналістам голова Житомирської облдержадміністрації Юрій ЗАБЕЛА, з цією метою ним видане відповідне розпорядження.

"Райдержадміністраціям доручено встановити до 30 квітня 2008 року на кордонах Житомирської області пам’ятні знаки «Область партизанської слави» в межах відводу автомобільних доріг державного значення", - сказав Ю.ЗАБЕЛА.

За його словами, знаки встановлять на автодорозі "Житомир-Чернівці" на Любарщині, на автодорозі "Київ-Чоп" у Брусилівському та Новоград-Волинському районах, на автодорозі "Київ-Ковель" в Малинському та Олевському районах, а також у Бердичівському районі на автодорозі "Виступовичі (на Мозир)-Житомир".

Ю.ЗАБЕЛА сказав, що головному управлінню будівництва та архітектури облдержадміністрації, службі автомобільних доріг в Житомирській області, райдержадміністраціям доручено провести обстеження існуючих в’їзних знаків або ділянок на кордонах Житомирської області для визначення місця розташування пам’ятних знаків «Область партизанської слави».