Олександра Кужель потрапила у ДТП

Екс-замміністра регіонального розвитку і будівництва, президент аналітичного центру «Академія» Олександра Кужель одержала травму в ДТП. Про це повідомляє 24.UAпосилаючись на інформоване джерело. За даними джерела, у момент події О.Кужель знаходилася в машині разом зі своїми внуками. В результаті ДТП вона дістала перелом.

У аналітичному центрі «Академія» підтвердили факт ДТП, уточнивши, що аварія відбулася минулої неділі на Обухівській трасі. Інших подробиць в «Академії» не повідомили, відзначивши лише, що всі учасники ДТП «живі і здорові», а Кужель зараз «не в тому стані, щоб коментувати те, що сталося».