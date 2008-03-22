Луценко згоден бути мером Києва, якщо його вмовлять?

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО стверджує, що не має остаточних амбіцій, щоб претендувати на посаду Київського міського голови.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні у Вінниці, де провів розширену виїзну колегію МВС.

«Я не готовлю своїх амбіцій на те, щоб претендувати на крісло мера… Я іду на переговори з колегами (мається на увазі з представниками демократичних сил – УНІАН) без егоїстичних намірів. Мій намір змінити владу в Києві, а не стати мером… Щоб не відкрити вдруге правління «космічного агентства» в Києві», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, додавши при цьому, що робитиме для цього все від нього залежне.

У той же час він зауважив, що на даний момент «питання, хто буде кандидатом (від демократичних сил – УНІАН) на цю високу посаду, відкрите».

В контексті висловленого міністр поінформував, що він вже розмовляв з цього приводу з лідером фракції НУ-НС В’ячеславом КИРИЛЕНКОМ і найближчим часом також матиме розмову з лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО, а також з Віталієм КЛИЧКОМ.

При цьому він закликав всіх представників демократичних сил сісти за стіл переговорів «без попередніх умов».