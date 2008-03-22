Луценко всипав перцю підлеглим для профілактики

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО запевняє, що звільнятиме керівників Державтоінспекції, якщо спостерігатиметься зростання дорожньо-транспортних пригод, особливо з тяжкими наслідками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні у Вінниці, виступаючи на розширеній виїзній колегії МВС.

«Якщо в будь-якому регіоні буде збільшення ДТП… Також начальника ДАІ там не буде», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Продовжуючи тему діяльності Державтоінспекції, він поінформував, що найближчим часом розпочнеться «комплексне відпрацювання МРЕВ». При цьому міністр запевнив, що в разі виявлення незаконної реєстрації автомобілів, також будуть застосовуватися суворі кадрові висновки. Він нагадав, що через незаконну реєстрацію автомобілів лише в минулому році державний бюджет недоотримав 3 млрд. грн.

Міністр внутрішніх справ також обіцяє звільняти з посад правоохоронців за приховування справ.

«Якщо в будь-якій області буде знайдено більше 10 прихованих справ, постраждає начальник УВС і начальник штабу. Якщо їх буде понад 50 – пишіть заяву», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що готовий ліквідувати службу внутрішньої безпеки в регіонах, якщо не буде результату боротьби з корупцією в міліцейських лавах.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, на нещодавно проведеній нараді зі співробітниками служби внутрішньої безпеки він поставив умову, «якщо до 15 квітня не буде результату по боротьбі з корупцією, я скорочу штат співробітників ВБ в регіонах, а найкращих переведу до Києва», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він додав, що перебуваючи в Києві співробітники внутрішньої безпеки виїжджатимуть в регіони з негласними місіями.