У Луценка на Семенюк нічого немає

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО зазначає, що правоохоронне відомстві не має будь-яких матеріалів на голову Фонду держмайна Валентину СЕМЕНЮК.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні у Вінниці, де провів розширену виїзну колегію МВС.

«В полі зору наших правоохоронців особа пані СЕМЕНЮК не знаходиться, хоча є море питань до Фонду держмайна», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, учора, 21 березня, народний депутат від БЮТ, заступник голови Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації Валерій ПИСАРЕНКО повідомив, що Генеральна прокуратура встановила, що частина приміщень заводу «Арсенал» були приватизовані незаконно.

В.ПИСАРЕНКО продемонстрував лист за підписом заступника Генерального прокурора України Ріната КУЗЬМІНА, в якому зазначається, що приватизація частини виробничо-складських приміщень у корпусах №3 та 3-а, що знаходилися на балансі ДП “Завод ”Арсенал” проводилася з порушенням вимог чинного законодавства. “За даним фактом Генеральною прокуратурою порушено кримінальну справу стосовно службових осіб Фонду державного майна Україна за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.233 КК України. Хід розслідування взято на контроль. У процесі розслідування кримінальної справи буде вирішено питання щодо повернення цих об’єктів у державну власність. Крім того, голові ФДМУ внесено протест на накази №594 від 07.04.2006 та №787 від 16.05.2006 щодо приватизації частини нерухомого майна ДП “Завод “Арсенал”, - наголошується в листі за підписом заступника генпрокурора.

За словами В.ПИСАРЕНКА, ГПУ також виявила, що була спроба передати підприємство особам, наближеним до голови Фонду державного майна України В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

За інформацією В.ПИСАРЕНКА, у процесі розслідування кримінальної справи буде вирішено питання щодо повернення складських приміщень заводу «Арсенал» у державну власність. При цьому, наголосив він, В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі.