МЗС: Дебальцеве не може бути внутрішньою територією формувань "ДНР" чи "ЛНР"

Про це "Українській правді" заявив речник МЗС Євген Перебийніс, коментуючи заяви представника Росії у спільному центрі з контролю за припиненням вогню на Донбасі Олександра Ленцова.

"Можу сказати, що жодних внутрішніх територій, тим більше "ДНР" або "ЛНР" не існує. Існують території, захоплені бандформуваннями і російськими військами", - заявив він.

"У зв’язку з цим хотів би нагадати, що відведення важких озброєнь від лінії зіткнення зовсім не означає контроль якихось бандформувань над тими чи іншими територіями", - зазначив Перебийніс.

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"Хотів би нагадати, що відповідно до комплексу заходів з організації мінських домовленостей, підписаних 12 лютого, чітко сказано, що при прийнятті закону про особливий статус окремих районів Донецької і Луганської області буде прийнято лінію, погоджену в Меморандумі від 19 вересня. Відповідно до цієї лінії, Дебальцеве є територією, яка контролюється урядом України", - наголосив Перебийніс.

Раніше представник Росії Ленцов заявив, що Дебальцеве, згідно із узгодженим планом відведення важких озброєнь є внутрішньою територією "ЛНР" і "ДНР".