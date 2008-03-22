СПУ: учениця Тимошенко перевершила свого вчителя Ющенка

Заяви про порушення кримінальної справи проти голови Фонду державного майна (ФДМ) Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО не відповідають дійсності.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві СПУ.

На думку авторів заяви, «поширювана членом БЮТ паном ПИСАРЕНКОМ інформація про швидку «посадку» голови ФДМ - це елемент сценарію з незаконного зміщення соціаліста В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО з посади, яка надзвичайно цікавить бізнес-кола Блоку ТИМОШЕНКО».

СПУ також не виключає, що Генпрокуратуру можуть використовувати як «каральний інструмент» для впливу на представника Соцпартії В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО. «Спущена на гальмах» справа Гонгадзе не дозволяє розраховувати на об`єктивність і правову послідовність ГПУ в цьому питанні, відзначають в СПУ.

За їх даними, «впродовж останнього місяця голова Фонду стала об`єктом цькування і шельмування з боку урядових структур, фракції БЮТ у парламенті, мета яких - добитися контролю над Фондом державного майна».

«Застосування рейдерських схем, використання правоохоронних органів (МВС, прокуратура) як інструменту політичного тиску, розвал судової системи - все це результати антиконституційного перевороту, організованого ЮЩЕНКОМ і його командою в 2007-му. Але учениця ТИМОШЕНКО перевершила свого вчителя ЮЩЕНКА, і сьогодні заручником їх протистояння стала Україна і її народ», - сказано також в заяві СПУ.

Як повідомляв УНІАН, учора, 21 березня, народний депутат від БЮТ, заступник голови Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації Валерій ПИСАРЕНКО повідомив, що Генеральна прокуратура встановила, що частина приміщень заводу «Арсенал» була приватизована незаконно.

В.ПИСАРЕНКО продемонстрував листа за підписом заступника Генерального прокурора України Ріната КУЗЬМІНА, в якому наголошується, що приватизація частини виробничо-складських приміщень у корпусах №3 і 3-а, які перебували на балансі ДП “Завод ”Арсенал”, проводилася з порушенням вимог чинного законодавства. “За даним фактом Генеральною прокуратурою порушено кримінальну справу щодо службових осіб Фонду державного майна Україна за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.233 Кримінального кодексу України. Хід розслідування взято на контроль. У процесі розслідування кримінальної справи буде вирішено питання про повернення цих об`єктів у державну власність. Крім того, голові ФДМУ внесено протест на накази №594 від 07.04.2006 і №787 від 16.05.2006 щодо приватизації частини нерухомого майна ДП “Завод “Арсенал”, - сказано в листі за підписом заступника генпрокурора.

За словами В.Писаренка, ГПУ також виявила, що була спроба передати підприємство особам, наближеним до голови Фонду державного майна України В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

За інформацією В.ПИСАРЕНКА, в процесі розслідування кримінальної справи буде вирішено питання про повернення складських приміщень заводу «Арсенал» у державну власність. При цьому, відзначив він, В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі.