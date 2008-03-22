Експерт: треба визначитися з роллю президента

В інтерв`ю журналу «Профіль» голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко заявив, що оптимальна для України модель державного устрою не потребує ухвалення нової Конституції. «Цього можна досягти, не приймаючи нову Конституцію. Достатньо точкових змін Основного закону», – заявив експерт.

Коліушко також відзначив моменти, які необхідно опрацювати при внесенні до Конституції змін: «Необхідно визначитися з роллю президента: може бути кілька моделей при змішаній формі правління. Одна з них – коли президент діє як голова держави і завжди на основі подання компетентного органу. Тобто за все відповідає система органів виконавчої влади, а президент затверджує найважливіші документи: за поданням уряду підписує міжнародні договори. У такому варіанті уряд діє на основі своєї програми, а президент виконує контролюючі функції, має право зупинити уряд у разі неправомірних дій. Проте президент не повинен мати імперативних можливостей працювати замість уряду: він може робити пропозиції, зустрічатися з прем`єр-міністром, міністрами, указувати на проблеми».

Крім того, на думку експерта, необхідно зберегти прямі вибори президента, а уряд повинен залишатися похідним від парламенту, тобто визначати його склад повинні результати виборів Верховної Ради.