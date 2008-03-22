Литвин хоче підібрати те, що відпаде від БЮТ

Лідер Народної партії Володимир ЛИТВИН поставив завдання перед делегатами обласної звітно-виборчої конференції у Луганську отримати 15% підтримки населення області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив у своєму виступі на конференції.

На його думку, з огляду на ситуацію в Україні рейтинг БЮТ буде падати і завдання Народної партії «підібрати ці настрої».

Аналізуючи ситуацію в країні, В.ЛИТВИН серед іншого зазначив, що впродовж всіх років незалежності Україна перебуває у перманентній кризі, зараз триває процес переписування законів «під себе», провідні політичні сили з’ясовують між собою відносини на всю країну і пік цього протистояння спостерігатиметься у травні. На його думку, Партія регіонів слабо адаптована до роботи в опозиції, а коаліція поводить себе як класична опозиція - вона не здатна ухвалити жодного рішення, а здатна лише на розподіл посад.