За боротьбу з корупцією Луценко нагороджуватиме кортиком

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО від сьогоднішнього дня започаткував нову відзнаку відомства - сувенірний кортик «Козацька слава» за досягнення у боротьбі з корупцією та хабарництвом.

Про це міністр заявив сьогодні у Вінниці, виступаючи на розширеній виїзній колегії МВС.

Як передає кореспондент УНІАН, дві такі відзнаки сьогодні були вручені співробітникам Севастопольського управління по боротьбі з економічною злочинністю та співробітнику столичного УБОЗу.

При цьому, звертаючись до підлеглих із закликом активізувати боротьбу з хабарництвом та корупцією, особливо щодо посадовців вищих рангів, Ю.ЛУЦЕНКО сказав: «Запевняю кортики на складі ще є».

Також він висловив думку, що такого роду традиція буде закладена і стосовно інших підрозділів МВС, зокрема карного розшуку.