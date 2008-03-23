Функції Конституційного Суду слід передати Верховному суду України. На думку голови Українського юридичного товариства Олега БЕРЕЗЮКА, проблема політичної заангажованості і неефективності Конституційного Суду може бути розв`язана двома способами: зміною принципів формування його персонального складу або передачею функцій здійснення конституційної юрисдикції Верховному суду України. Про це експерт заявив у своїй статті, опублікованій в тижневику «Дзеркало тижня».

На його думку, судді Верховного суду, на відміну від суддів Конституційного Суду, більш незалежні від політичних впливів завдяки іншому порядку призначення на посади.

«Сьогодні можна впевнено стверджувати, що свого часу Конституційний Суд України створювався для узаконення незаконних рішень виконавчої влади», - зазначив О.БЕРЕЗЮК, нагадавши про рішення КС щодо права Леоніда КУЧМИ втретє обійняти пост Президента України.

Крім того, за словами О.БЕРЕЗЮКА, практика свідчить про низьку ефективність діяльності Конституційного Суду, зокрема у випадках, коли питання стосується рішення політичних конфліктів.

Він нагадав, що КС так і не зміг винести ухвалу з питання відповідності Конституції указу Президента Віктора ЮЩЕНКО про дострокове припинення повноважень Верховної Ради, що поглибило політичну кризу в країні.

«Зовсім інакше, як пам`ятаємо, повівся в аналогічній ситуації Верховний суд України. Під час президентських виборів 2004 року конфліктну ситуацію з визначенням переможця другого туру вдалося врегулювати лише завдяки рішенню суддів Верховного суду України», - зазначив О.БЕРЕЗЮК.