Луценко: відмовлятися від перевірки на судимість ми не будемо

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО зазаначає, що правоохоронне відомство не буде відмовлятися від перевірки на судимість осіб, які побажали отримати закордонний паспорт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив у Вінниці, де провів розширену виїзну колегію МВС.

«Відмовлятися від практики перевірки на судимість ми не будемо, оскільки це також є одним із елементів допомоги розшуку», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.