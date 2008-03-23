У Варшаві презентовано ”...Загадку Юлії Тимошенко”

У Варшаві презентовано польське видання книги Дмитра ПОПОВА та Іллі МІЛЬШТЕЙНА "Помаранчева принцеса. Загадка Юлії Тимошенко".

Як передає кореспондент УНІАН, у презентації 19 березня взяв участь віце-прем’єр-міністр України у справах європейської та міжнародної інтеграції Григорій НЕМИРЯ.

На презентації, яка відбулася у міській бібліотеці Варшави, виступили з промовою віце-президент Європейського парламенту Марек СІВЕЦЬ і депутат польського Сейму Малгожата КІДАВА.

Як ішлося на презентації, спочатку було заплановано створити документальний фільм про Ю.ТИМОШЕНКО, але пізніше журналісти з Росії та Німеччини Д.ПОПОВ та І.МІЛЬШТЕЙН написали біографію українського прем‘єр-міністра.

Книга вже була опублікована у Росії, Німеччині та Литві. Восени вона буде презентована у Франції. Фрагменти книги були надруковані у багатьох європейських газетах, зокрема, у німецькій "Bild".