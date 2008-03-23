Каськів: Чорноморський флот треба вивести достроково

Народний депутат, член фракції НУ-НС Владислав КАСЬКІВ пропонує Верховній Раді зобов’язати уряд до кінця поточного року ініціювати проведення переговорів з Росією щодо виведення Чорноморського флоту РФ з території України у строки до завершення дії угоди (до 2017 року - УНІАН).

Відповідний проект постанови “Про питання перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України” зареєстрований у парламенті.

Проектом постанови передбачено покласти контроль за виконанням цього документу на Комітет Верховної Ради України у закордонних справах.

У пояснювальній записці до проекту постанови В.КАСЬКІВ зазначає, що, відповідно до положень Угоди між Російською Федерацією та Україною про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 28 травня 1997 року, її укладено строком на 20 років. При цьому передбачена можливість автоматичного продовження цього строку на п’ятирічні періоди за умови якщо жодна зі сторін Угоди не повідомить письмово іншу сторону про припинення строку дії Угоди не пізніше ніж за один календарний рік до закінчення строку її дії.

Автор проекту постанови зазначає, що тимчасове перебування ЧФ РФ на території України суттєво впливає на нинішню ситуацію в Україні, зокрема, на її міжнародно-правові, соціально-економічні, екологічні, оборонні інтереси. “За таких умов питання подальшого перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України має бути негайно порушено перед Росією з метою його виведення до закінчення строку дії Угоди”, - наголошує депутат.