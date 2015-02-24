Чечетов натякнув, хто за нього вніс заставу

Застава у 5 мільйонів гривень знайшлася, йдеться у сюжеті ТСН.

Як повідомив Чечетов, непідйомну суму назбирали друзі. Скільки людей складалися, щоби викупити екс-парламентського диригента фракції регіоналів, лишається таємницею. Він про це мовчить. Не назвав і дружніх імен. Лише натякнув, що серед них є колеги по партії.

Довівши свою думку представникам ЗМІ, колишній рупор регіоналів попрямував додому. Одягнений в екзотичний ансамбль зі спортивних штанів, ділових черевиків, пуховика та хутряної шапки, Чечетов під прицілами телекамер умостився на переднє сидіння "Mitsubishi Lancer".

Читайте такожЗа звільнення Чечетова заплатили майже 5 млн гривень

Втім, мандрівка у бюджетному авто тривала недовго. Через три кілометри машина зупинилася, Чечетов вийшов та пересів на пасажирське сидіння іншої іномарки. Додому він доїхав у "BMW X-6" вартістю у 3,5 мільйони гривень.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура повідомила Чечетову про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Підозру оголошено в рамках кримінального провадження за фактом організації та проведення 16 січня 2014 року голосування у Верховній Раді України за "диктаторські закони".