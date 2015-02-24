Яценюк ініціює кадрові чистки у силових відомствах

Про це заявив у ході селекторної наради прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

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"У мене була розмова з президентом України. Я впевнений, що глава держави, якому підконтрольна Служба безпеки України, проведе аналогічні кадрові чистки в СБУ, - сказав Арсеній Яценюк. - Упевнений також, що кадрові чистки пройдуть і в Генеральній прокуратурі України. А то у нас ті, хто повинен охороняти закон, ховаються від закону. Крім того, я дав доручення міністру внутрішніх справ провести внутрішні розслідування і кадрові чистки в органах МВС", - сказав Арсеній Яценюк.