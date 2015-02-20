ГПУ звинуватила більше 400 екс-співробітників прокуратури Криму в державній зраді

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури.

«Управлінням з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України розпочато кримінальне провадження стосовно 413 колишніх працівників прокуратури Автономної Республіки Крим за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада)», - йдеться в повідомленні.

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Встановлено, що вказані працівники прокуратури АР Крим, обіймаючи посади прокурорсько-слідчих працівників органів прокуратури України, перейшли на роботу до незаконно створеної прокуратури Республіки Крим, чим сприяли представникам Російської Федерації у проведенні підривної діяльності проти України, підкреслили в ГПУ.

Наразі виконується комплекс слідчих дій, спрямованих на отримання достатніх доказів вини кожного працівника прокуратури, зазначається в повідомленні.